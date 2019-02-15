المغرب يفكك خلية داعشية غربي البلاد توجه عناصرها للعراق

2019/02/15 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشرطة المغربية تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 متطرفين ينشطون بمدينة آسفي، غربي المغرب، صباح الجمعة.وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن عمليات تفتيش منازل المتهمين أدت إلى ضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات تدعو إلى التطرّف.وأكد المصدر ذاته أن التحريات أثبتت أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، […]

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