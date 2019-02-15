مراسلة الغد: قرب انتهاء المعركة ضد داعش شرق سوريا

2019/02/15 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفردت صحيفة التايمز بنشر تقرير لمراسلها لود الهول في شمالي سوريا بعنوان “أعيدوني إلى وطني”.وأجرى المراسل مقابلة حصرية مع شاميما بيجوم، الطالبة البريطانية السابقة التي فرت من البلاد للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.

وقال كاتب التقرير إنه وجد بيجوم، الطالبة السابقة التي هربت من أهلها منذ ثلاث سنوات في منطقة بنثيل جرين شمالي لندن للانضمام إلى التنظيم، في مخيم للاجئين السوريين.

وأضاف أنها هربت من قرية باجوز التي تعتبر آخر معاقل التنظيم في شرقي سوريا.

وتقول بيجوم التي تبلغ من العمر الآن تسعة عشر عاماً وهي حامل بطفلها الثالث، إنها اختارت الهروب من باغوز خوفاً على جنينها، وتصف نفسها بأنها كحامل في شهرها التاسع تخاف من أن تخسر طفلها كما خسرت طفليها السابقين بسبب المرض وسوء التغذية.

وتؤكد “في النهاية لم أعد أتحمل، والآن أنا أريد العودة إلى وطني بريطانيا”.

وعن الفتاتين اللتين هربتا معها إلى سوريا في عام 2015، ردت بأنهما كانا على قيد الحياة منذ أسبوعين، إلا أنها لم تسمع عنهما منذ ذلك الحين.

ويقول كاتب المقال إن توقيت هروبها يتزامن مع قرب سقوط قرية باغوز، آخر معاقل التنظيم، بيد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الغرب.

ويشير كاتب التقرير إلى أنه يُعتقد أن خديجة سلطانة التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً عندما هربت إلى سوريا مع بيجوم قد قُتلت جراء غارة في الرقة عام 2016.

وتؤكد بيجوم خلال المقابلة أنها ليست نادمة على سفرها إلى سوريا، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها ضعيفة وغير قادرة على البقاء مع باقي عناصر التنظيم كما حيت الفتيات اللواتي بقين هناك.

وتقول بيجوم إنها تزوجت من رجل هولندي وعاشت في الرقة، كما أنها تؤكد أنها لم تنزعج لدى رؤيتها رؤوساً مقطوعة ملقية في سلة المهملات.

“الكثيرون في بريطانيا يتحدثون عني وأنا أقرأ كل ما يكتب عني، أريد فقط العودة إلى وطني لألد طفلي وأن مستعدة لأفعل ما يمكن فعله للعودة إلى موطني والعيش حياة هادئة مع طفلي”، بحسب بيجوم.

وتشير بيجوم إلى أنها ليست نادمة على مجيئها إلى سوريا، وأضافت “لست الفتاة الساذجة التي هربت من ذويها في عمر الخامسة عشر”.

وتقبع بيجوم حالياُ في مخيم للاجئين السوريين الذي يستوعب نحو 39 ألف شخص وهي مسجلة في هذا المخيم وتحمل الرقم 28850، وتؤكد بيجوم أن التنظيم أعطى العائلات خياراً بالبقاء في باجوز أو الهروب منها ومواجهة القتال، مضيفة أن “دولة الخلافة انتهت”.

وعن قتل عناصر التنظيم للصحفيين والرهائن الأجانب وقطع رؤوسهم ردت ” الصحفيون قد يكونوا جواسيس أيضاً عندما يدخلون سوريا بطريقة غير قانونية ، مضيفة أنهم كانوا يمثلون خطراً أمنياً على دولة الخلافة”.

ونشرت صحيفة الجارديان تقريراً لمارتن شلوف بعنوان “عائلات تنظيم داعش يفرون من باجوز، في حين تدخل الحرب اللعبة النهائية”.

وقال كاتب التقرير إن القصف المستمر على قرية باجوز، آخر معاقل تنظيم داعش في شرقي سوريا، يتعرض لوابل من القذائف دفع الكثير من عائلات التنظيم إلى الهروب منها.

وأضاف أنه لم يتبق في باجوز إلا 500 شخص وأغلبيتهم من المقاتلين الذين يرفضون مغادرة هذه البقعة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها كليومترين مربعين، مشيراً إلى أنها ضمت أكثر من تسعة آلاف في السابق.

ونقل كاتب المقال عن أبو أحمد الراوي (35 عاما) الذي استطاع الفرار من باجوز قوله إنه “لم يكن هناك أي مجال للخروج من باجوز”، مضيفاً “كنا في الكشمة سابقاً قبل الانتقال إلى باجوز، ولم يكن لدي أي خيار، لا أعرف ما الذي سيحصل إلا أنني أعلم أنني الوحيد الذي ما زلت على قيد الحياة”.

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