مجلس نينوى يصوت على تثبيت الجبوري بمنصبه قائداً للشرطة

2019/02/15 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

صوت مجلس محافظة نينوى، على تثبيت اللواء الركن حمد نامس الجبوري قائداً لشرطة المحافظة.

وقال مراسل “النور نيوز”، ان “مجلس محافظة نينوى صوت على تثبيت اللواء الركن حمد نامس الجبوري قائداً لشرطة المحافظة”، مبينا ان “ذلك جاء لشجاعته ونزاهته واخلاصه في عمله وحكمته في قيادة شرطة نينوى”.





وأضاف، ان “قيادة الشرطة تمكنت خلال فترة تولي الجبوري من القاء القبض على اكثر من 3 آلاف متهم بينهم من عناصر داعش الارهابية وعصابات السطو المسلح وانتحال صفة القوات الامنية، فضلاً عن عصابات النصب والإحتيال”.





وتسلم الجبوري في (31 كانون الثاني 2018) ، مهام عمله قائدا لشرطة نينوى وكالة بدلا عن العميد الركن واثق الحمداني.

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