2019/02/15 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أفادت قناة “الميادين”، الجمعة، بعدم صدور أي بيان مشترك عن مؤتمر وارسو.وقال موفد الميادين الى بولندا بأنه لم يصدر أي بيان مشترك أو ختامي عن مؤتمر وارسو، الذي جمع دولاً غربية على رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى “إسرائيل” ودول خليجية لتشكيل حلف ضد إيران”.واكد أن “المؤتمر “فشل في تشكيل جبهة دولية ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الميادين: مؤتمر وارسو يفشل في تشكيل جبهة دولية ضد إيران alansaar.

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