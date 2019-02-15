رؤساء أربع دول تقدم طلبا مشتركا لاستضافة كأس العالم في 2030

2019/02/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري أن رؤساء الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي قرروا تقديم طلب مشترك لتنظيم كأس العالم في عام 2030.

وجاء في البيان:

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