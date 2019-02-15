من بينها داعش والنقشبندية.. نائب يكشف اسباب تدهور الامن في صلاح الدين

2019/02/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الجمعة، ان الطائفية واندساس الدواعش داخل العوائل النازحة العائدة الى ديارها بالاضافة الى تدخل بعض الساسة في

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