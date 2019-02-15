تحذير طبي عالمي: العمليات الجراحية في الليل تسبب الموت!!

2019/02/15 | 12:35

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بغداد- العراق اليوم:

إنتهت دراسة طبية حديثة إلى توصية غريبة من نوعها، وهي ضرورة تجنب إجراء العمليات الجراحية للمرضى خلا...





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