التعليم تدعو كوادرها التدريسية الى الابتعاد عن نشر بحوثهم العلمية في المجلات غير المعتمدة

2019/02/15 | 12:35

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بغداد – عراق برس- 15 شباط / فبراير: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كوادرها التدريسية الى الابتعاد عن نشر بحوثهم العلمية في دور النشر التي لا تعتمد الاليات العلمية الرصينة.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور غسان حميد إن دائرته اعدت إحصائيات ومعايير جديدة لاعتماد المجلات العالمية الرصينة في نشر البحوث التدريسيين لاغراض الترقيات العلمية.



وأضاف المدير العام أن هذا الإجراء جاء بعد ان تبين وجود مجلات تعتمد النشر السريع من دون تقييم مقابل مبالغ مالية، منوها ضرورية اخذ الأكاديميين العراقيين دورهم الإيجابي عبر تعزيز ثقافة النشر العلمي الرصين.

واكد المدير العام، ان الباحثين الذين سبق لهم ان نشروا بحوثاً في الدور النشر والمجلات المعروفة بـ(stop predatory gournals) تقرر اعتماد بحوثهم المنشورة قبل تاريخ 2019/2/3 بموجب كتاب رسمي صادر من المجلة لاغراض الترقية العلمية والنشاطات المختلفة.



انتهى أح

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