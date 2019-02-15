الدفاع الروسية: سياسيو الغرب يحاولون تناسي قصف سوريا بعد كشف فبركة الهجمات الكيميائية

2019/02/15 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور

كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن السياسيين في الولايات المتحدة والاتحاد

الأوروبي، الذين اتخذوا قرار قصف سوريا، يحاولون تناسي هذا القرار بعد

أن تم الكشف أن الهجمات الكيميائية على دوما السورية كانت مفبركة.وقال كوناشينكوف: "كثيرون من كبار السياسيين في الولايات المتحدة

وأوروبا، ممن نادوا بأعلى صوتهم في حينها "بحماية المدنيين في سوريا

من الهجمات الكيميائية الوحشية للنظام" ومن صرحوا بتوجيه ضربات

صاروخية وجوية على سوريا، سيحاولون "نسيان" الموضوع تفاديا للمسؤولية

الأخلاقية والسياسية والجنائية".وذكر كوناشينكوف أن قرار منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد

اتخذ أيضا على أساس هذا التصوير المفبرك.وأعلن المنتج في قناة "بي بي سي" ريام دالاتي، أنه "بعد التحقيقات

التي استمرت ستة أشهر، أستطيع التأكيد وبدون شك، أن المشهد الذي تم

تصويره في المستشفى في دوما كان منظما، ولم تسقط ضحايا في

المستشفى".وبعد الهجوم الكيميائي المفبرك في مدينة دوما، قامت الولايات المتحدة

وبريطانيا وفرنسا، بتوجيه ضربة صاروخية على أهداف في سوريا، دون

انتظار تحقيق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.واتهمت الدول الثلاث دمشق بتنظيم هذه الهجوم، على الرغم من عدم وجود

دليل على ذلك.



واستندت جميع الاستنتاجات إلى مقاطع فيديو نشرتها موارد

المعارضة المسلحة على الإنترنت.

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