النفط توضح عملية المناقلة والإعفاء في مواقع وكلاء الوزارة

2019/02/15 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة النفط، عملية المناقلة في مواقع وكلاء الوزارة وبعض دوائرها.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "صدر أمر وزاري ينص على إجراء المناقلة في مناصب الوكلاء وعدد من المدراء العامين، وجاءت هذه التغييرات بناءً على ما تقتضيه متطلبات العمل والمصلحة العامة واستناداً الى موافقة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط.".وجاء في الأمر الوزاري الذي صدر بتاريخ الخميس 14 شباط: يتولي السيد فياض حسن نعمة منصب وكيل للوزارة لشؤون الاستخراج بدلاً من منصبه السابق وكيلاً للوزارة لشؤون التصفية ، وأن يتولى الدكتور حامد يونس صالح منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز، وأن يتولى السيد معتصم أكرم حسن منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ، وأن يتولى السيد كريم حطاب جعفر منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع بدلاً من منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج .وجاء أيضا في الأمر الوزاري أن يتولى السيد علي معارج صويدج منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير بدلاً من منصب مدير عام الدائرة الاقتصادية، وتعيين السيد هشام ياس شعلان مديراً عاماً للدائرة الاقتصادية وكالة، وتعيين السيد حسن عناد رشيد بمنصب مدير عام دائرة الرقابة الداخلية وكالة، وإعفاء السيد خضير عباس عبد من منصب مدير عام الرقابة الداخلية وكالة.وهنا تؤكد وزارة النفط أن حجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة والعاملين في القطاع النفطي في دعم التنمية الاقتصادية، يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة تساعد على دفع عجلة العمل والإنتاج الى الإمام، من خلال دعم وإسناد الجهد الوطني، وذلك بتوفير متطلبات ظروف العمل السليمة، فضلاً عن تعزيز دورهم في عملية إدارة القطاعات الحيوية بفعالية ومهنية ومسؤولية، وعليه فإن الأمر الوزاري الذي يقضي بالمناقلة في مناصب وكلاء الوزارة والتغييرات في بعض مناصب ومسؤوليات دوائر الوزارة ، إنما هو إجراء طبيعي يأتي في إطار رؤية القيادة الجديدة للوزارة في تنشيط القطاعات المعنية، عبر التعاطي المهني والفني وما تقتضيه المسؤولية الوطنية والأخلاقية في إناطة المسؤوليات والمناصب الى من يستحقها، بعيداً عن الحسابات الأخرى ، والتأكيد على العمل الجاد للارتقاء بمستوى أدائهم، مع ما يتوافق وينسجم مع النهج الذي اختطته الوزارة من خلال وضع برامج وخطط طموحة تهدف الى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتنميته وتنشيطه ووضع الأمور في نصابها الصحيح، والعمل الجاد على بناء القدرات الوطنية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها، والسعي لرفع وتائر العمل بالجهد والعطاء والمثابرة والإبداع، وبما يتناسب وينسجم مع تطلعاتها في تنفيذ خطط الوزارة بزيادة مساحة وحجم المشاريع التطويرية المنفذة من أجل الإسراع بالنهوض بالصناعة النفطية والغازية وتحقيق زيادة في الإنتاج وصولاً الى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية.إن برامج وخطط وطموحات الوزارة تهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاج والتطوير واحترام التخصصات الفنية والخبرة والمهارة والكفاءة ومنحها الفرص من أجل المساهمة في تطوير وبناء الصناعة النفطية الحديثة .أخيراً فإن الإدارة الجديدة للوزارة تمتلك الإرادة والروح الوطنية المخلصة والثقة الكاملة بعملها مدعمة بالخبرة الطويلة والمعرفة الكاملة بالقطاع النفطي، ما يؤهلها لأن تكون قادرة على إدارة وقيادة هذا القطاع الى مديات بعيدة، كذلك تشخيص مواقع الخلل وإيجاد الحلول الناجعة لها، فضلاً عن امتلاكها رؤية ثاقبة واستراتيجية تهدف الى بناء القطاع النفطي العراقي على أسس علمية ومهنية رصينة، تعزز دوره في رسم مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز .



وزارة النفط

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