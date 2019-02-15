نائب ينتقد تغييرات الغضبان بوزارة النفط ويؤكد: سيكون لنا موقف بالفصل المقبل

2019/02/15 | 12:41

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، الجمعة (15 شباط 2019)، التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط ثامر الغضبان واستبداله وكلاء ومدراء عامين، واصفاً هذه التغييرات بأنها مخيبة للآمال وغير مجدية كمن (فسّر الماءَ بعد الجهدِ بالماءِ)، على حد وصفه.

وقال عبد الله، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التغييرات الإدارية التي أجراها، وزير النفط في المناصب المهمة بوزارته كجعل وكيل الوزارة لشؤون الغاز وكيلاً للوزارة لشؤون التصفية، ووكيل الوزارة لشؤون التصفية وكيلاً للوزارة لشؤون الاستخراج، هي تغييرات غير مجدية على الإطلاق ولا تتعدى كونها (إعادة تدوير) لن تساهم في القضاء على الفساد في الوزارة التي تعد عصب الاقتصاد العراقي".

وأضاف "سبق وأن سجلنا انتقادات كثيرة حول عمل هذه الوزارة في الدورة البرلمانية السابقة بعد أن باتت سمعتها السيئة وللأسف معروفة داخل وخارج العراق، وكنا نعقد آمالنا على الوزير الحالي بأن يقوم بتغييرات جذرية تشمل إعفاء العديد من الأشخاص الفاسدين من مناصبهم، إلا أن هذه التغييرات الشكلية العقيمة جاءت مخيبة للآمال لأن كل شيء باقٍ على حاله".

وتابع عبد الله: "سيكون لنا في اللجنة المالية النيابية خلال الفصل التشريعي القادم موقف حازم تجاه هذه الوزارة والمناصب المهمة فيها، علماً بأننا نتابع عن كثب مجريات العمل في كافة مفاصلها ونتواصل بشكل دائم مع الشخصيات الحريصة على المصلحة العامة والتي ترسل إلينا تقارير عن أدق التفاصيل التي تحصل داخل الوزارة".

ورأى أن "الأوان آن لتطهيرها من الفساد هي وبقية الوزارات المهمة، ولن نترك الفاسدين يتنعمون بثروات البلد وبحقوق الفقراء بلا محاسبة ومساءلة".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم النائب السابق، عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، بمحاباة الأحزاب، فيما دعا لتفعيل "من أين لك هذا" على موظفي الوزارة.

وقال شنكالي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "وزير النفط ثامر الغضبان يستخدم سياسة اعادة التدوير في مناصب الوزارة، حتى (لا يزعلون) الاحزاب على معالي الوزير".

ورأى، أن وزارة "النفط تحتاج تطبيق من أين لك هذا، من موظف الاستعلامات الى الوزير وتغيير الفريق الذي فشل في كل شيء بالكامل"، على حد تعبيره.

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وقال الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المؤتمر الوطنيّ العراقيّ يعزي باستشهاد كوكبة من مُجاهدي (سرايا

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وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ثلاث

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وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يتقدم بتعازيه ومواساته إلى عائلة

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