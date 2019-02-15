بلدة كرمليش تحتفل بمناسبة استلام اليات الإعمار من الوكالة الأمريكية للتعاون والتنمية

2019/02/15 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل بحضور مسؤول مكتب الاعمار الخوراسقف ثابت حبيب ومدير بلدية الحمدانية المهندس جوني شمعون والخوراسقف يوسف شمعون ورئيس مجلس قضاء الحمدانية السيد فيصل جارالله تم إقامة أمسية إحتفالية بمناسبة إستلام آليات من الوكالة الأمريكية للتعاون والتنمية.بدأت الإحتفالية بعزف للنشيد الوطني العراقي ، وبعد ذلك تم قراءة كلمات شكر وإمتنان وتوجيه […]

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