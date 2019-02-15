قائد عسكري اميركي: الحديث عن النصر على داعش لا يزال مبكرا

2019/02/15 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال ريموند توماس إن إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لا يزال مبكرا.

واكد توماس في تصريح أن القوات الاميركية في سوريا قريبة من تحقيق الهدف وليس الانتصار، مبينا الهدف يتمثل في تقليص التهديد في تلك المنطقة، وهذا على وشك الحدوث.

وشدد توماس على ضرورة تحديد قدرات القوات التي يجب أن تبقى في سوريا حتى يتم ضمان تحقيق الهدف من الوجود هناك، واصفا الاوضاع في سوريا بأصعب التحديات التي واجهتها قوات بلاده في المنطقة.

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