متى يعاد بناء الجسر الانبوبي على نهر ديالى؟

2019/02/15 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين مجلس محافظة بغداد، الخميس، ان الجسر الانبوبي على نهر ديالى لن يجري بنائه في الظرف الراهن، لافتة الى ان التوجه في الوقت الحالي هو نحو تنظيف نهر ديالى من المخلفات والرواسب وايصال المياه النقية الى المناطق المحيطة به وضمان عدم غرقها.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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