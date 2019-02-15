هذا ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بشأن حكم الفيديو المساعد

2019/02/15 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم عن ثقته بالتجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في عام 2021.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث إذاعي في إسبانيا “ليو ميسي سيستمر معنا.



هو لاعب (دائم) في هذا النادي والعلاقة ستسمر إلى الأبد”.

ولم يعرف الأرجنتيني في مسيرته الاحترافية فريقا غير برشلونة، اذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف العام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.

وكان ميسي قد مدد عقده في 2017 حتى 2021.

وتابع بارتوميو عن ميسي الذي عبر سابقا عن رغبته بإنهاء مسيرته مع فريق بداياته نيويلز أولد بويز “ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظرا للطريقة التي يلعب فيها سنحتفظ به لسنوات عديدة”، مضيفا “ليو ذكي، يعرف كيف يقيم الأمور.



إذا شعر بالراحة سيقول لنا”.

وأكد أنه “عندما يقرر سنجدد العقد”.



ويقدم ميسي مشوارا رائعا هذا الموسم مع برشلونة، وسجل له 21 هدفا في الدوري قبل ان يتعرض لاصابة عضلية أثرت على مشاركته في الأسبوع الماضي.

ويأتي تصريح بارتوميو بعد أسبوع من كشفه ان ناديه بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي، اذ قال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، “أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول أنه يعتزل..



علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل”.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي الكاتالوني، خاض ميسي حتى الآن 665 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية أن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني سيصل برشلونة الأسبوع المقبل لعقد جلسة مع ميسي لتمهيد عودته إلى المنتخب الذي غاب عن صفوفه منذ خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي لمونديال 2018 في روسيا، بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام فرنسا الذي انتهى بها المطاف بإحراز اللقب.

واعتذر ميسي (31 عاما) عن المشاركة مع منتخب التانجو مذ ذاك الوقت، بيد أن سكالوني يحاول إعادته لخوض كوبا أميركا الصيف المقبل.

وتلعب الأرجنتين وديا مع فنزويلا في 22 اذار/مارس المقبل على ملعب “واندا متروبوليتانو” في مدريد ومع المغرب في 26 منه في الدار البيضاء.

وقال رئيس الاتحاد الارجنتيني كلاوديو تابيا في حديث لشبكة “فوكس” الرياضية “تناولت قهوة معه (ميسي) في مدريد وتحدثنا.



لم يقلها (مباشرة) لكن شعرت بانه راغب بالعودة إذا استدعاه المدرب في (آذار) مارس.



لا شك لدي بأنه سيقبل الدعوة”.

وتابع “هو لم يعد..



لكن في الواقع لم يذهب أصلا..



بعد المونديال لم يتم استدعاؤه”.

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