2019/02/15 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس احيت الفنانة مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.وحضرت دياب بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، مرتدية فستاناً أبيض حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، إذ عبّرت عن عجزها عن الكلام أمام الإطلالة التي حملت توقيعه.وأشعلت الحفل بعديد من أغانيها الاستعراضية المميزة، إضافة إلى “بتونس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور والفيديو.. هذا ما فعلته مايا دياب بعيد الحب في القاهرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور والفيديو.. هذا ما فعلته مايا دياب بعيد الحب في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).