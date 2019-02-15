في اليابان..صحيفة “صديقة للبيئة” يمكن زرعها وتحويلها إلى أزهار

2019/02/15 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..ابتكرت إحدى أشهر الصحف في اليابان، ماينيتشي شيمبون، “الصحيفة الخضراء” الثورية التي ستغير نظرتنا لأسلوب إعادة تدوير الورق، لذا لا عجب أن اليابان من الدول الأكثر تقدما في العالم.

وصُنعت “الصحيفة الخضراء” من المواد المعاد تدويرها، والورق النباتي الذي يمكن زراعته في الوعاء، حيث ستنمو الأزهار مع القليل من العناية.

ولا يعد هذا النوع من الورق الأول من نوعه في اليابان، حيث انتشر الورق “صديق للبيئة” في الأسواق اليابانية قبل بضع سنوات.

وحصدت الصحيفة اليابانية ربحا قدره 700 ألف دولار، كما حققت قفزة في سوق التداول مع بيع 4 ملايين نسخة في اليوم.

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