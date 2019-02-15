مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بأعلى وتيرة في عامين خلال يناير

2019/02/15 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت مبيعات التجزئة البريطانية تعافي في الأداء في الشهر الأول من 2019 على أساس شهري، كما أنها ارتفعت بأعلى وتيرة في أكثر من عامين على أساس سنوي.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة شهدت زيادة بنحو 1% في يناير الماضي على أساس شهري، متعافية بذلك من التراجع بنحو 0.7% والمسجلة في ديسمبر السابق لها.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستزيد بنحو 0.2% في الشهر الأول من العام الجاري.





وعلى أساس سنوي فأن مبيعات التجزئة البريطانية زادت بنحو 4.2% في يناير الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ ديسمبر 2016.





وأوضحت البيانات أن مبيعات في متاجر الملابس والأحذية والمنسوجات هي التي قادت الارتفاع السنوي لمبيعات التجزئة، حيث سجلت زيادة بنحو 5.5%.





وعلى الجانب الآخر هبطت حصة مبيعات التجزئة الإلكترونية من إجمالي حصة مبيعات التجزئة البريطانية في الشهر الماضي عند 18.8%، وذلك في مقابل مستوى 19.8% المسجل في ديسمبر السابق له.





وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.2810 دولار.





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