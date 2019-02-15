القروض الجديدة في الصين ترتفع إلى مستوى قياسي خلال يناير

2019/02/15 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت القروض الصينية الجديدة إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي، ولكن عند مستويات أقل من التقديرات.





وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة أن القروض الجديدة ارتفعت عند 3.23 تريليون يوان (476.87 مليار دولار) في يناير الماضي، ومقابل مستوى 1.08 تريليون يوان في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الصين ستسجل قروضاً جديدة قيمتها 2.8 تريليون يوان في الشهر الأول من العام الجاري.





وتابعت البيانات أن القروض غير المسددة والمقومة باليوان سجلت زيادة بنحو 13.4% في الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 13.1%.





وفي سياق منفصل فأن المعروض النقدي (الأوسع نطاقاً) لدى الصين سجل زيادة بنحو 8.4% في شهر يناير الماضي على أساس سنوي، ومقابل مستوى 8.1% المسجل في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المعروض النقدي لدى الصين سيرتفع بنحو 8.2%.





وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.06% إلى 6.7762 يوان.





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