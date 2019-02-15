2019/02/15 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أرباح شركة "إيني" خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع إنتاجها من الطاقة، فيما تسجل زيادة في الإيرادات.





وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الإيطالية اليوم الجمعة أنها سجت صافي أرباح بقيمة 502 مليون يورو في الربع الرابع من 2018، مقابل مستوى 2.04 مليار يورو في فترة المقارنة من العام السابق له.





وعلى صعيد إيرادات الشركة في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر فسجلت زيادة إلى مستوى 20.10 مليار يورو، مقابل مستوى 17.54 مليار يورو في الفترة المماثلة من 2017.





وفي الربع الرابع انخفض إنتاج "إيني" من النفط والغاز الطبيعي إلى 1.87 مليون برميل يومياً، مقابل مستوى 1.89 مليون برميل يومياً في فترة المقارنة.





أما فيما يتعلق بإجمالي إيرادات العام الماضي فإنها شهدت زيادة عند 76.92 مليار يورو، مقابل إيرادات بقيمة 70.97 مليار يورو في 2017.





وعلى مستوى إنتاج "إيني" من النفط والغاز الطبيعي في العام الماضي، فأوضحت الشركة أنه وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.851 مليون برميل يومياً.





وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد سهم "إيني" بنحو 0.5% إلى 14.84 يورو.





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