2019/02/15 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية في البورصة

15/02/2019 12:55:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، الجمعة، إنخفاضاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و800 دينار للمائة دولار بعد ان كان أمس 1985 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط،:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.86 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 128.10 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 528.20 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1314.97 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 64.78 دولار، وهو أعلى من سعر يوم أمس الذي بلغ 64.28 دولاراً للبرميل.

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 54.54 دولار

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