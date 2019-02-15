السودان.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات

2019/02/15 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت الشرطة السودانية، في وقت متأخر من مساء الخميس، وفاة أحد أفرادها بمستشفى الشرطة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات متفرقة في منطقة الصحافة، جنوبي الخرطوم.وقال مراسلنا إن عدد قتلى التظاهرات، التي اندلعت منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 32 قتيلا، بحسب إحصاءات حكومية.وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية بوقوع […]

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