نتنياهو زار بصورة سرية أربع دول عربية غير مصر والأردن

2019/02/15 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، زار العام الماضي بشكل سري أربع دول عربية، غير مصر والأردن رغم عدم إقامتها علاقات رسمية مع "إسرائيل".جاء

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