وزير الهجرة: عودة العراقيين المتواجدون في الخارج طوعية وليست قسرية

2019/02/15 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ان عودة العراقيين المتواجدون في الخارج طوعية وليست قسرية.

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