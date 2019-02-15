النفط تجري مناقلة في مواقع وكلاء الوزارة ودوائرها

2019/02/15 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن اجراء مناقلة في مواقع وكلاء الوزارة ودوائرها.

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