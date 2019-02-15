2019/02/15 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتراس الوفد مدير بطولة غرب اسيا بكرة القدم، احمد قطيشات، حيث سيطلع الوفد على ملعب فرانسوا حريري وملاعب التدريب والفنادق التي من المؤمل ان تضيف منافسات غرب اسيا شهر اب المقبل.ومن المؤمل ان يجري الوفد زيارة الى محافظة كربلاء، للاطلاع على ملعب كربلاء الدولي والفنادق في المحافظة، قبل ان يرسل تقريراً الى اتحاد غرب آسيا.وكان اتحاد غرب اسيا، وجه الدعوة لـ"12" اتحادا وطنيا، هم كل من سوريا والاردن والامارات والبحرين والسعودية و العراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان واليمن.انتهى ..م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد اتحاد غرب اسيا يصل للاطلاع على استعدادات العراق لاحتضان البطولة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد اتحاد غرب اسيا يصل للاطلاع على استعدادات العراق لاحتضان البطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).