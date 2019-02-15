شاهد.. اللويزي: تصريحات ترامب تستفز العراق والمنطقة

2019/02/15 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب السابق، عبد الرحمن اللويزي، ان التهديدات

الراهنة والقضايا الحساسة، كانت وراء الاجتماع العاجل الذي تم بين

كتلي الفتح وسائرون، ولفت في حديثه لبرنامج الحصاد الذي تبثه قناة

افاق الفضائية، ان تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، تشكل

استفزازا للعراق والمنطقة.

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