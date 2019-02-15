شاهد.. ترزي: الشعب يرفض الوجود الاميركي

2019/02/15 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترزي اوضح ايضا ،ان الموقف الرسمي والجماهيري يرفض بشكل قاطع تواجد

القوات الاميركية في العراق.

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