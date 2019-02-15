2019/02/15 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. ترزي: الشعب يرفض الوجود الاميركي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترزي اوضح ايضا ،ان الموقف الرسمي والجماهيري يرفض بشكل قاطع تواجد
القوات الاميركية في العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. ترزي: الشعب يرفض الوجود الاميركي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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