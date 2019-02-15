2019/02/15 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرابطون على الحدود العراقية السورية من ابطال الحشد الشعبي منذ قرابة العامين يواصلون حماية الحدود من تسللات الدواعش رغم الظروف القاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الحدود العراقية … ابطال الحشد المرابطون يواصلون الإيفاء بعهدهم بتأمين الوطن) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الحدود العراقية … ابطال الحشد المرابطون يواصلون الإيفاء بعهدهم بتأمين الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).