المهندس يعزي قائد الحرس الثوري بأستشهاد كوكبة من حرس الثورة بالتزامن مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية

2019/02/15 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر ال ابراهيم، الجمعة، تعزيته لقائد الحرس الثوري الفريق الركن محمد علي جعفري باستشهاد كوكبة من حرس الثورة في الحادث الإرهابي الحاقد الذي تزامن مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، وفيما يلي نص البيان.الاخ الفريق الركن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري أتقدم باحر التعازي باستشهاد كوكبة ...

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