لماذا غضب بوجبا بعد الثنائية المحبطة؟

2019/02/15 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تستمر توابع هزيمة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.وشهدت المباراة، طرد النجم الفرنسي بول بوجبا بعد حصوله على إنذارين، ليغيب بذلك عن مباراة الإياب، المقرر لها 6 مارس/آذار المقبل على ملعب حديقة […]

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