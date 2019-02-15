2019/02/15 | 13:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفائزون بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الفائزون هم احمد صبري ١٨ صوترعد حمودي ١٨صوتصفاء صاحب ١٧صوتطارق عبد الرحمن ١٧صوتد.وهاب الطائي ١٧ صوتفلاح حسن ١٧ صوتبيداء كيلان ١٧ صوتفرقد عبد الجبار١٧مهند احمد ١٧
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفائزون بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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