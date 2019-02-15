2019/02/15 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفائزون هم ‏احمد صبري ١٨ صوت‏رعد حمودي ١٨صوت‏صفاء صاحب ١٧صوت‏طارق عبد الرحمن ١٧صوت‏د.وهاب الطائي ١٧ صوت‏فلاح حسن ١٧ صوت‏بيداء كيلان ١٧ صوت‏فرقد عبد الجبار١٧‏مهند احمد ١٧

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفائزون بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفائزون بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).