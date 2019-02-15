الدفاع الروسية: اعتراف دالاتي لم يدهشنا

2019/02/15 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وزارته لم تدهش لنتائج تحقيق المنتج السوري الموظف في “بي بي سي” ريام دالاتي، التي أصابت الغرب بالإحباط.وأشار كوناشينكوف إلى احتمال تعرض دالاتي للملاحقة بما فيها القضائية من بعض الهيئات الأمنية والسياسية الغربية الذين هم على علاقة بفبركة الهجمات الكيميائية في سوريا.وقال: […]

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