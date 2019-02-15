وفاة مدير التصوير المصري محسن نصر عن عمر ناهز 84 عامًا

2019/02/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحل مدير التصوير العالمي محسن نصر عن عمر يناهز 84 عامًا.

وأعلن الخبر مدير التصوير سعيد شيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، وكتب “الفنان الكبير الذى رجع الى ربه فجر اليوم، مدير التصوير محسن نصر”.

ويشيع جثمانه من مسجد دريم فى مدينة 6 أكتوبر.

ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، وهو مصور سينمائي مصري مواليد 18 مايو عام 1935 يعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي، الذين تعاملوا مع الكاميرا بصفتها الحسية، وإبراز قدراتها الخاصة في التعامل مع الممثل والمكان، والضوء والظل.



مما جعل اسمه يصبح عنواناً للجودة، جراء تقديمه لرؤية بصرية واعية بأهمية الصورة وتكويناتها في السينما.

ينتمي محسن نصر إلى عائلة فنية، وبالذات في مجال الصورة السينمائية، فهو الشقيق الأصغر للمصور الكبير عبدالحليم نصر، ومدير التصوير محمود نصر..



مما سهل دخوله في مجال الصورة، وحضي بتوجيه شقيقيه، في نواح كثيرة متعلقة بشئون الصورة السينمائية..



ولولا وجود تلك الموهبة الواضحة لديه، لما تميز في مجال متخصص كهذا، حيث تم توجيهه للدراسة في المعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه منه عام 1963 بدرجة امتياز، وعمله كمعيد في المعهد لفترة عامين.

عمل كمساعد مصور مع شقيقيه، اللذان علماه مهنة التصوير، حتى أصبح مصوراً مستقلاً، قام محسن نصر بتصوير عدد ليس بالقليل من الأفلام المهمة، مع مخرجين متميزين، أبرزهم الكبير يوسف شاهين، والمخرجين علي بدرخان، رأفت الميهي، محمد خان، شريف عرفة، وذلك عبر مشوار سينمائي طويل مع الصورة السينمائية تجاوز الخمسون عاماً، حيث بدأ كمصور في عام 1958، مع فيلم (كهرمانة)، إخراج سيد بدير، أما أول أعماله كمدير تصوير فكان في فيلم (أختي) عام 1971، مع المخرج الكبير هنري بركات.

وخلال هذا المشوار الطويل، قدم محسن نصر أكثر من مائة وثلاثون فيلماً، أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إسكندرية ليه، حبيبي دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب في زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندي، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر..



كما عمل في الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله كان الجزء الثاني من مسلسل (الدالي) عام 2007.

وكانت ثمرة هذه المسيرة المتميزة مع الصورة، حصول محسن نصر على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية، والأوسمة، كما كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2008، كواحد من أهم مصوري السينما في تاريخ السينما المصرية والعربية.



*نال العديد من الجوائز منها : – جائزة أحسن تصوير من المهرجان الخامس للأفلام المصرية والتسجيلية والقصيرة عن الفيلم التليفزيونى ” الصدى ” عام 1974.



– جائزة أحسن تصوير من هيئة السينما والمسرح والموسيقى عن فيلم ” الكرنك ” عام 1977.

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