الديمقراطي والاتحاد يعقدان اجتماعاً ’’مصيرياً’’ في السليمانية

2019/02/15 | 13:43

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بغداد اليوم- السليمانية

عقد كل من الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، الكردستانيين، الجمعة (15 شباط 2019)، اجتماعاً ’’مصيرياً’’ في محافظة السليمانية، لبحث توقيع اتفاقية بين الطرفين بشأن مناصب الإقليم، ومحافظة كركوك.

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بغداد اليوم- بغداد

حذر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة (15 شباط 2019)، من ما اسماها ’’أخطار مؤتمر وارسو’’ الذي عقد في بولندا، فيما عده محاولة لتحويل الشرق الأوسط الى منطقة نفوذ صهيوني، بدعم الأموال الخليجية، على حد

بغداد اليوم-بغداد

عزى الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الجمعة (15 شباط، 2019) باستشهاد مقاتلي سرايا السلام، لافتا الى انهم بذلوا أرواحهم للشعب والوطن والمقدسات.

وقال الخزعلي، عبر تغريدة بمنصة "تويتر": "الرحمة والرض

بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، الجمعة (15 شباط 2019)، التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط ثامر الغضبان واستبداله وكلاء ومدراء عامين، واصفاً هذه التغييرات بأنها مخيبة للآمال وغير مجدية كمن (فسّر الم

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