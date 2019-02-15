برشلونة – بلد الوليد: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

2019/02/15 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليدمشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم برشلونة وبلد الوليدبرشلونة وبلد الوليد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTSموعد مباراة برشلونة وبلد الوليديستضيف برشلونة فريق بلد الوليد يوم السبت 16 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة. مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 . مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في بث مباشر عبر الانترنت كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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