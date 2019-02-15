2019/02/15 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشف تقرير نشرته منظمة “أنقذوا الأطفال” (Save The Children)، اليوم الجمعة في ألمانيا، أن أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنويا بسبب الحرب.وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية فقد مات ما لا يقلّ عن 550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضرّرا من الحروب بسبب الجوع أو قلّة النظافة أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة: أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنويا بسبب الحرب alansaar.

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