مرصد: “داعش” محاصر في شرق نهر الفرات.. و 240 عنصراً سلموا انفسهم إلى “قسد”

2019/02/15 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس لجأ تنظيم داعش شمال شرقي سوريا إلى تلغيم مساحات واسعة من المناطق التي فروا منها خلال الأيام القليلة الماضية، فيما سلم العشرات منهم أنفسهم للقوات الكردية بعد تضييق الخناق عليهم.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أطلع عليه “ناس”، اليوم (15 شباط 2019)، أن “قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تقوم بعمليات تمشيط […]

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