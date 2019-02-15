اعتقال شخص انتحل صفة ضابط في بغداد

2019/02/15 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتقلت القوات الامنية، اليوم الجمعة، متهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب في منطقة بغداد الجديدة.

وقال مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “قوة من جهاز مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية”.

وأشار الى “ارسال المتهم الى الجهات المتخصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة”.

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