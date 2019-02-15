ارتفاع عائد السندات الإسبانية مع قرار إجراء انتخابات عامة مبكرة

2019/02/15 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع عائد السندات الإسبانية لآجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع قرار رئيس الوزراء بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل المقبل.





وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد العائد على السندات الإسبانية لآجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط إلى مستوى 1.23%.





وتأتي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة عقب انضمام الكتالونين الانفصاليين إلى أحزاب جناح اليمين في عملية رفض الموازنة التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان يوم الأربعاء الماضي.





وصوت الحزبان الكتالونيان الرئيسيان مع أحزاب اليمين ضد الموازنة ليبلغ مجموع أصواتهم 191 صوت، في مقابل 158 صوت مؤيد.





وعلى صعيد البورصة الإسبانية، فأن مؤشر "أي.بي.أي.إكس" سجل في تلك الفترة زيادة بنحو 0.5% إلى 8996.3 نقطة.





وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1277 يورو.





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