مسرور البارزاني يجتمع مع سيرغي لافروف في ميونخ

2019/02/15 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - ميونخعقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الجمعة، إجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

يتبع..

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