طهران تؤكد فشل مؤتمر وارسو: بيانه الختامي يفتقد للمصداقية

2019/02/15 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مؤتمر وارسو الذي عقد بهدف الضغط على إيران فشل وأن بيانه الختامي يفتقد للمصداقية.وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي في بيان اليوم: “إن البيان الختامي للمؤتمر يفتقر لأي مصداقية أو قرار وتم إصداره من قبل الدولتين الراعيتين له” مشيراً إلى أن البيان يؤكد فشل المؤتمر.وأضاف قاسمي: “بالرغم […]

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