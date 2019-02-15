2019/02/15 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف النائب عن تحالف سائرون، علي غاوي، ان البرلمان وضع في أولوياته خلال الفصل التشريعي المقبل حسم ملفات الكابينة الوزارية والمناصب بالوكالة وإخراج القوات الأميركية، حيث تحظى هذه الملفات باهتمام جل اعضاء البرلمان.وقال غاوي في تصريح له ان “الكابينة الوزارية ستتصدر الملفات التي سيتم حسمها خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان بالإضافة الى القوانين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن سائرون: اخراج القوات الامريكية من اولويات البرلمان alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: اخراج القوات الامريكية من اولويات البرلمان) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: اخراج القوات الامريكية من اولويات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).