مادورو يكشف عن مفاوضات

2019/02/15 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخى أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

وقال

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