مجلس بغداد: الشرطة والحشد الشعبي يعملان ليل نهار على كري نهر ديالى

2019/02/15 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مجلس محافظة بغداد، ان الجسر الانبوبي على نهر ديالى لن يجري بنائه في الظرف الراهن، لافتة الى ان التوجه في الوقت الحالي هو نحو

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