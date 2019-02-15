خلية الاعلام الامني تباشر عملها وتكشف عن شعارها الجديد

2019/02/15 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن شعارها الجديد.واظهرت صورة الشعار الجديد الشعار الرسمي لجمهورية العراق وعليه الأحرف الانكليزية (S.M.C) وهي مختصر لأسم خلية الإعلام الأمني.وتضم الخلية ممثلين عن إعلام وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية ومديرية الاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي والبيشمركة.

وكان مكتب رئيس الوزراء حدد 11 شباط ، 9 مهام جديدة لخلية الإعلام الأمني، من أبرزها التنسيق مع وسائل الاعلام المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الوزارء، في بيان بأن "عبدالمهدي حدد 9 مهام جديدة، تخص عمل خلية الاعلام الحربي، تتعلق بآلية عملها وآلية نشر الاخبار والتقارير الامنية والعسكرية، فضلاً عن ايكال مهمة الادارة لقيادة العمليات المشركة المتمثلة برئيس اركان قيادة العمليات".

واوجز البيان المهام التسع التي تضمن العمل على "جمع وتنسيق التقارير العسكرية والأمنية، واعداد البلاغات والايجازات اليومية للتطورات الامنية، والاسهام في صناعة الوعي، والتنسيق الكبير مع شبكة الاعلام العراقي ووسائل الاعلام الاخرى، والعمل على مواجهة الاعلام المضاد، وتسهيل مهمة الاعلاميين بالتنسيق مع اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، والاعلان عن جميع العمليات الامنية والعسكرية وتوحيد البيانات الامنية، واعداد تصاميم للرأي العام تلخص الانجاز الامني".

وأشار إلى أن "الخلية سترتبط بمجلس الوزراء باشراف رئيس اركان قيادة العمليات المشتركة، كما تؤمن القيادة لهم مكان العمل والدعم الاداري".

وتشكلت خلية الاعلام الحربي، ابان الحرب ضد داعش، واختصت بنقل الاخبار والانباء والتقارير الامنية والعسكرية، التي تتعلق بحرب استعادة الاراضي من داعش، وتحول اسمها الى مركز الاعلام الامني بعد اعلان الانتصار على داعش واستعادة السيطرة على الاراضي العراقية بالكامل.

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