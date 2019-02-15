2019/02/15 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ عقد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش منتدى ميونيخ للأمن.ويشارك بارزاني في المؤتمر الذي يعقد اليوم، برئاسة وفد يتألف من المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي وممثل حكومة اقليم كوردستان في المانيا دلشاد بارزاني.ويبحث بارزاني مع لافروف ومسؤولين اخرين التطورات الامنية في المنطقة ومكافحة داعش.وفاق مؤتمر ميونخ للأمن فى أهميته مؤتمر دافوس الإقتصادي، وأصبح أهم مؤتمر دولى للأمن في العالم يشارك به رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والوزراء وأعضاء البرلمان والممثلين رفيعي المستوى للقوات المسلحة والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي دوائر الأعمال ووسائل الإعلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الخارجية الروسي في ميونخ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الخارجية الروسي في ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).