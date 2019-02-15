الكمارك: اتلاف ارساليتي فطر وبرتقال مستورد حماية للمنتج الوطني

2019/02/15 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في نقطة كمرك شمال كركوك، اتلاف أرسالية من محصول البرتقال المستورد، أمس الخميس، تم ضبطه من كونه ممنوع من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية.

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