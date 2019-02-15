القبض على 3 متهمين بتزوير سندات عقارية في كربلاء

2019/02/15 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر ، إن "قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب القت، اليوم، القبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بتزوير سندات عقارية لأراضي تقدر بالمليارات".واضاف، أن "عملية إلقاء القبض جاءت وفق الماده٢٨٩"، مشيرا الى "ارسال المتهمين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجرات القانونية".انتهى ..م ف

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