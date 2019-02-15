اتحاد غرب آسيا يرسل وفداً إلى أربيل

2019/02/15 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..ارسل اتحاد غرب آسيا، الجمعة، وفداً الى مدينة اربيل للاطلاع على ملعب فرانسوا حريري ومتابعة اخر تحضيرات استضافة بطولة غرب آسيا خلال شهر آب المقبل.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد غرب آسيا ارسل وفداً برئاسة مدير بطولة غرب اسيا بكرة القدم، احمد قطيشات، حيث سيطلع الوفد على ملعب فرانسوا حريري وملاعب التدريب […]

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